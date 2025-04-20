Askeri öğrenci adaylarına müjde: MSÜ tercih süresi uzatıldı

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday tercih süresi uzatıldı.

SON GÜN 21 NİSAN

Daha önce sona ermesi beklenen başvuru süresi, 21 Nisan saat 23.59’a kadar uzatılarak adaylara ek zaman tanındı.

Askeri öğrenci olma hayali kuran gençler, tercihlerini Bakanlığın resmi internet adresi olan "personeltemin.msb.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu adımı tamamlayan adaylar, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak ve Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmak üzere ilk resmi adımı atmış olacak.