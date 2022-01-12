ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri 2021-2022: ATA AÖF güz dönemi telafi sınavları ne zaman?

Final sınavlarından geçer not alamayanlar, 2021-2022 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerini araştırıyor. Peki ATA AÖF telafi sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Toplam 3 oturumda gerçekleşen final sınavlarının ardından sınava katılım sağlayan adayların merakla beklediği ATA AÖF sınav sonuçları da erişime açıldı.

Final sonuçlarından geçer not alamayan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, gözlerini 2021-2022 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihe çevirdi.

Kısa bir süre kalan ATA AÖF bütünleme sınavı sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu.

Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınavı nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? İşte 2021-2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi...

2021-2022 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları, 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

ATA AÖF bütünleme sınavının nasıl uygulanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

2021-2022 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ