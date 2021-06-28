ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? AÖF bütünleme giriş ekranı 2021

Bütünleme sınavına kalan ATA AÖF öğrencileri, sınav takvimi ve giriş ekranına dair detayları araştırıyor. Peki AÖF ATA bütünleme sınavları ne zaman? İşte sınav takvimi ve giriş ekranı...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri Temmuz ayına günler kala merakla araştırılıyor.

Konu hakkında merak edilen sorular üniversite tarafından cevaplandı. Başarılı not alamayan öğrenciler, bütünleme sınavına girerek notlarını telafi edecek.

Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? İşte detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 ATA AÖF bütünleme sınavı 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BÜTÜNLEME ONLİNE MI?

Bütünleme sınavının nasıl uygulanacağı konusunda açıklama geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından, Covid-19 salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzlukların dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, 2020-2021 bahar dönemi bütünleme sınavının online yapılacağı açıklandı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ 2021

ATA AÖF bütünleme sınavı online sınav sistemi 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Öğrenciler, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak bütünleme sınavına katılabilecekler.

Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait snavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz.

Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.