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ATA AÖF final sınavı yerleri açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF final sınavı yerleri açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF final sınavına kısa bir süre kala sınava nerede katılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, ''2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte sorgulama ekranı...