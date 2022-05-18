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- ATA AÖF final sınavı yerleri açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
ATA AÖF final sınavı yerleri açıklandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 18.05.2022 - 15:38
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı.
2022 ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler, çalışmalarına hız kazandırırken sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor.
Peki ATA AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2022 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
2022 ATA AÖF final sınavı giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecek.
Ancak ATA AÖF final sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.
Öte yandan ATA AÖF bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde, üç ders sınavı ise 7 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek.