ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2021 ATA AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı: 2021 ATA AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi 20-21 Kasım tarihlerinde yapılacak olan ATA AÖF sınava giriş yerlerini açıkladı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı..

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları, 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, 2021 ATA AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederken beklenen açıklama geldi.

AAtatürk Üniversitesi, 2021 ATA AÖF sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından ATA AÖF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına dair araştırmalar hız kazandı.

Peki ATA AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...

2021 ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." ifadelerine yer verildi.





ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN, ONLINE MI?

2021-2022 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı, 20-21 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden sorumlu olacaklar. Güz dönemi vize sınavları sonrasında adaylar final sınavları için geri sayıma başlayacak.

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde 2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.