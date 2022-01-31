ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: 2021 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: 2021 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

5-6 Şubat tarihlerinde yapılacak olan ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı. Peki ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021-2022 ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları, 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

2021-2022 ATA AÖF bütünleme sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederken beklenen açıklama geldi.

Atatürk Üniversitesi, ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından ATA AÖF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına dair araştırmalar hız kazandı.

Peki ATA AÖF bütünleme sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021-2022 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

2021-2022 ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." ifadelerine yer verildi.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan bütünleme sınavının giriş belgeleri yayınlandı.

Fakültenin resmi adresinden yapılan duyuruda, ''Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Bütünleme sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da alabilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.