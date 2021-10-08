AUZEF ara sınav tarihleri 2021-2022: AUZEF vize sınavları yüz yüze mi, online mı?

AUZEF ara sınav tarihleri 2021-2022: AUZEF vize sınavları yüz yüze mi, online mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2021-2022 AUZEF ara sınav tarihlerini açıkladı. Peki 2021-22 AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF vize sınavları online mı, yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve 2021-2022 AUZEF ara sınav tarihleri açıklandı.

Açıklamanın ardından bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunan AUZEF ara sınavlarının online mı yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu.

AUZEF'te eğitim gören binlerce aday, AUZEF vize sınav tarihleri ve sınavların uygulanış şekli hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 AUZEF ara sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav tarihleri ve diğer detaylar...

2021-2022 İÜ AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ

2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi 13 Eylül'de başlamıştı. Ara sınav tarihleri de belli oldu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 2021-2022 güz yarıyılı ara sınavlarının 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.





2021-2022 İÜ AUZEF ARA SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları da yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleşecek. Ara sınavlara katılacak olan öğrencilerin sınava girecekleri binayı belirlemek için sınav merkezi tercihi yapması gerekecek.

2021-2022 AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınav merkezi tercihleri her sınav öncesinde ilgili sınava ait oturumları gerçekleştirmek için alınır. Güz dönemi ara sınav merkezi tercihi zorunludur. Sonraki sınavlar için öğrencilerimiz sınav merkezi tercihinde bulunmazlar ise önceki tercihleri geçerli sayılır.

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanır. Adaylar sınav giriş belgelerini (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden indirebilir. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrenciler durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir. Hükümlü/Tutuklu öğrencilerin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından yapılacaktır.

AUZEF ARA SINAVLARINDA MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak.