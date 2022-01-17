AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2021-22 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi alma ekranı

AUZEF bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala AUZEF telafi sınav yerleri araştırılıyor. Peki AUZEF telafi sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları, 22 -23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak.

Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak. Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

AUZEF bütünleme sınavına kısa bir süre kala öğrenciler, sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı.

Peki AUZEF telafi sınavı yerleri açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte 2021-2022 AUZEF telafi sınav giriş belgesi alma ekranı...

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

AUZEF, bütünleme sınavlarının online yapılacağı yönünde çıkan haberleri şu ifadelerle yalanladı:

''Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz.''





2021 AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgeleri, sınav tarihine kısa bir süre kala yayınlanacak. AUZEF sınav giriş belgelerinin hafta ortasına kadar paylaşılması bekleniyor.

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.