AUZEF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2022 İÜ AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Peki 2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönem final sınavları için geri sayım devam ediyor.

2021-2022 takvimine göre; AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları, 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu sınavlara kısa süre kala AUZEF sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, ''2022 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2022 AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AUZEF bahar dönemi final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte 2022 AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı...

AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF bahar dönemi final sınavı yerleri ve sınav giriş belgeleri, henüz yayınlanmadı.

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanıyor ve üniversitenin web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılıyor. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer alıyor

Buna göre, 4-5 Haziran'da yapılacak olan sınavın giriş yerlerinin 27 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyor.

Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.