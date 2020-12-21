Aynalı sınav sistemi nedir? Kopyaya karşı ayna sistemi nasıl kullanılacak?

Koronavirüs pandemisiyle uzaktan eğitim sürecine geçilmesi sonucu bazı sorunlar da ortaya çıktı. Online sınavlarda yaşanan kopya çekme problemine "Ayna" sistemi ile çözüm bulundu.

Uzaktan eğitim sisteminde online olarak gerçekleştirilen sınavlarda yaşanan güven ve kopya problemi büyümeye devam ediyor. Yaşanan haksızlığın önüne geçmek için uygulanacak olan ayna sistemi uygulaması ortaya çıktı.

Kopyayı önlemek için yeni yazılımlar, kamera açma zorunluluğu, geçilen soruya geri dönememe gibi yöntemler uygulanmaya başlansa da kopya çeken öğrencilerin önüne geçilemedi.

Ancak Bilkent Üniversitesi'nin bulduğu aynalı sınav sistemi öğrencilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Peki sınavlarda ayna sistemi nedir? Ayna sistemi nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

AYNALI SINAV SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye'de bir ilk olan sınavlarda ayna sistemini ilk kez Bilkent Üniversitesi uygulayacak. Üniversite Rektörü Abdullah Atalar aynalı sınav sistemini şöyle açıkladı:

“Tüm öğrencilere birer ayna yolluyoruz. Yani 11 bin ayna göndereceğiz. Dik duran bir ayna. İki kamerası olmayan öğrenciler için bir kolaylık bu. Ücretsiz şekilde yollamaya başladık bu aynaları. Ekranı gösterecek şekilde sabitlenecek ve dolayısıyla hem öğrenciyi hem ekranı görebileceğiz. Genelde iki kamera kullanılıyor. Ancak herkesten iki kamera istemiyoruz.

Aynayı koyunca da iki kamera işlevi görmüş olacak zaten. 17 Aralık itibarıyla kargolamaya başladık biz aynalarımızı. Herkese bir e-posta gönderdik. Adreslerini teyit etmelerini istedik. Bir aparatı da var dik durması için. Onunla birlikte gönderiyoruz. Bunu özel olarak yaptırdık. Hazır satılan bir sınav aynası yok tabi.

Aralık başında baktık ki durum kötü, sınavları önce erteleyelim dedik. Daha iyi bir zamanda yaparız diye düşündük. Ama o da başka problemler doğuracaktı. Online yapmaya karar verdik sınavları. Tedbirler almamız gerekiyordu bütün üniversitelerde olduğu gibi. Fakat bizim tedbirlerimiz diğerlerinden biraz farklı. Çünkü mezunun diplomasının değeri çok yüksek bizce.

Haksızlık yapmayalım dedik.

Bu bizim için değil öğrencilerin yararına olacak bir şey. Kopya çeken öğrencimizin sayısı çok az belki ama bu 1-2 kişi bile olsa diğer öğrencilerin önüne geçebiliyor. O hissi yok etmek için adaletsizliği ortadan kaldırmak için bu yönteme başvurduk.”





AYNA SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Aparatlarla öğrencilerin adreslerin gönderilen ayna iki kamera işlevi görecek. Hali hazırda satılan bir sınav aynası yok. Ancak Bilkent Üniversitesi aynayı sınavları için özel olarak yaptırıp öğrencilerin evlerine gönderiyor.

Ayna ekranı gösterecek dik bir şekilde aparatla sabitlenecek. Kamera da sınav esnasında açık olduğu için gözetmenler öğrencinin çevresini ve bilgisayarını görebilecek. Bu şekilde de öğrencinin başka sitelere girip girmediği, gizli şekilde cevapları başka yerden alıp almadığı anlaşılacak.

AYNALAR ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞTIRILACAK

Bilkent Üniversitesi yönetimi final döneminden önce aynaları tüm öğrencilerin adresine ücretsiz şekilde kargolanacak. Aynalarını zamanında alabilmek için, tüm öğrencilerin kendilerine gönderilen e-postadaki adres teyidini yapması gerekiyor.