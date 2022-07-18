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    AYT eşit ağırlık birincisi İzmir’den çıktı

    YKS sonuçları açıklandı… İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz da, Alan Yeterlilik Testleri oturumunda eşit ağırlıkta birinci oldu. İzmirli Selin, başarısının sırrını anlattı.
    • 18.07.2022 - 16:54
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    AYT eşit ağırlık birincisi İzmir’den çıktı

    İzmir'de yaşayan mali müşavir Sermin Aşıkiraz ve bilgisayar mühendisi Serdar Aşıkiraz'ın tek çocuğu olan, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun Selin Aşıkiraz (18), 2022-YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu.

    Sınava düzenli hazırlandığını söyleyen Aşıkiraz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim görmek istediğini söyledi.

    “Karantinada çalışmaya başladım”

    DHA'ya konuşan Aşıkiraz, “Bu yıl yoğun geçti ama 11'inci sınıftayken karantinada çalışmaya başladım. Bu yıl da devam ettim. Dershaneye de gidiyordum. İddialıydım ama hiç birinci olamamıştım. Sorular geçen yıla göre daha kolaydı. Sözel bölüm biraz daha zordu. Özellikle Türkçe de zorlandım. Türkçe'de 1 yanlış, Sosyal Bilimler ve Matematik’te hepsini doğru, Fen’de ise 2 yanlış yaptım.” dedi.

    AYT eşit ağırlık birincisi İzmir’den çıktı #1

    “İnternetteki videolara takılmasınlar”

    Gelecek yıl sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Selin Aşıkiraz, “1 yıl öncesinden düzenli olarak deneme çözmeye başladım. Eksiklerimi hep tekrar ettim. Sınava girenlere tavsiyem sınavdan sonra internetteki videolara takılmasınlar. Ben o hatayı yaptım. Moralim bozulmuştu. Oradaki soru çözümlerinde çok fazla hatalar çıkıyor ama emin gibi anlatıyorlar.

    AYT eşit ağırlık birincisi İzmir’den çıktı #2

    “Sürekli dersin iyi etkilediğini düşünmüyorum”

    Sonucu görünce şaşırdım ve mutlu oldum. İlk 15'e girmeyi bekliyordum ama birincilik beni şaşırttı. Kimse sosyal hayatı geri planda bırakmasın. Sürekli dersin iyi etkilediğini düşünmüyorum. İkisini dengelemek lazım. Geçmişte profesyonel yüzücüydüm. Lisede yüzmeyi bıraktım ama sınava hazırlanırken de 10 dakikada olsa egzersiz yapıyordum. Boğaziçi Ekonomi Bölümü istiyorum." diye konuştu.

    AYT eşit ağırlık birincisi İzmir’den çıktı #3

    “Çok gurur vericiydi”

    Selin Aşıkiraz'ın annesi Sermin Aşıkiraz da “Çok mutlu olduk. Çok gurur vericiydi. Okul hayatı boyunca hep düzenli çalışırdı.” dedi.

    Öğrencisini tebrik eden İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise sınava giren bütün öğrencileri de tebrik ettiğini söyledi.

    AYT eşit ağırlık birincisi İzmir’den çıktı #4

    “Zaten bir derece bekliyorduk”

    Yılmaz, “Sıralama önemli ama sıralamadan daha önemli şeyler var. Bu da ülke sevgisidir. Selin de başarılı bir öğrencimiz. Onunla ilgili öğretmenleriyle konuştuğumuzda zaten bir derece bekliyorduk Selin'den ama bunun birincilik olması bizlere mutluluk verdi. Bu konuda emeği geçen öğretmenlerini, ailesini ve herkesi kutluyorum. Başarının arkasında büyük bir emek ve çaba var. Diğer derece yapan öğrencileri de ayrı ayrı kutluyorum. Bahtları açık olsun. Yarınlara umarım güzellikler katarlar.” diye konuştu.

    AYT eşit ağırlık birincisi İzmir’den çıktı #5


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