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    Bilkent'te uzaktan sınavda kopyaya karşı aynalı önlem

    Ankara Bilkent Üniversitesi, sınavlarda kopya çekilmesini engellemek için "ayna" yönetimini kullanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 05:18
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 07:32
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    Bilkent'te uzaktan sınavda kopyaya karşı aynalı önlem

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde, sınav güvenliği de tartışma konusu oluyor.

    Ankara Bilkent Üniversitesi, sınavlarda kopya çekilmesini engellemek için öğrencilerine "ayna" yönetimini şart koştu.

    HER ÖĞRENCİYE AYNA GÖNDERİLDİ

    Öğrenciler bu aynayı bilgisayarı gösterecek şekilde yerleştirecek.

    Böylece yardım alıp almadığı sınav boyunca kontrol edilecek.

    Bilkent'te uzaktan sınavda kopyaya karşı aynalı önlem-Video

    Bilkent te uzaktan sınavda kopyaya karşı aynalı önlem #1

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