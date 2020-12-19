Ankara Bilkent Üniversitesi, sınavlarda kopya çekilmesini engellemek için "ayna" yönetimini kullanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde, sınav güvenliği de tartışma konusu oluyor.

Ankara Bilkent Üniversitesi, sınavlarda kopya çekilmesini engellemek için öğrencilerine "ayna" yönetimini şart koştu.

HER ÖĞRENCİYE AYNA GÖNDERİLDİ

Öğrenciler bu aynayı bilgisayarı gösterecek şekilde yerleştirecek.

Böylece yardım alıp almadığı sınav boyunca kontrol edilecek.

Bilkent'te uzaktan sınavda kopyaya karşı aynalı önlem-Video