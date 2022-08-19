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    BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi.İşte büyük merakla beklenen sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..
    • 19.08.2022 - 10:25
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    BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.BİLSEM mülakatları 13 Haziran ile 12 Ağustos tarihleri arasından gerçekleştirilmişti.

    BİLSEM özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve o alanda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak nitelendiriliyor.

    BİLSEM mülakatlarına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırma yapıyor.İşte BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih..

    BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? #1

    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 19 Ağustos (bugün) tarihinde açıklanacak.

    BİLSEM sonuçları açıklandıktan sonra kayıt işlemleri ise 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.


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