Birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

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Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava etkisinin altına girdi..

İstanbul başta olmak üzere bazı illerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, doğayı adeta beyaza bürüyerek büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Kar yağışının etkili olduğu illerde, yetkililer peş peşe okulların tatil edildiğini açıkladı.

İşte eğitim öğretime ara verilen iller:

İSTANBUL

Kentteki kar yağışının yarın etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul'daki tüm okulların 21 Şubat günü de tatil edildiğini açıkladı.

Ayrıca, bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

BURSA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 21 Şubat Cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitime ara verildiği belirtildi.

SAKARYA

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN

Samsun'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat Cuma günü ildeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Samsunlu hemşerilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden 20/02/2025 tarih ve saat 12.00 itibariyle gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir.

MALATYA

Kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre don ve aşırı buzlanma beklentisi ile eğitim- öğretime 1 bir gün ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YALOVA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti.

Kar yağışının devam etmesi ve hava sıcaklıklarının eksinin altında seyretmesi nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21 Şubat 2025 Cuma günü karın ilimizde devam etmekte oluşu, aşırı buzlanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.