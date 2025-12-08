Çocukların dijital okuma alışkanlığı değişiyor: Uzmanlardan dikkat süresi uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocukların okuma ve öğrenme alışkanlıklarında küresel çapta ciddi bir dönüşüm yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle dikkat sürelerinin belirgin biçimde kısaldığını ve dijital içeriklerin çocukların öğrenme yöntemlerini yeniden şekillendirdiğini vurguluyor.

Bu değerlendirmeler, İstanbul’da düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesinde ele alındı. Psikoloji, pedagoji ve eğitim alanlarından birçok uzman, paneller ve söyleşilerde aile eksenli çocuk medyasının yol haritasını tartıştı.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR MEDYA ORTAMI"

Psikolog ve teknoloji uzmanı Dr. Warren Buckleitner, bugünün çocuklarının sınırsız bir medya akışıyla kuşatıldığını söyledi.

Buckleitner, geçmişte televizyonun yalnızca birkaç seçenek sunduğunu hatırlatarak, bugünün içerik çeşitliliğinin “neredeyse sınırsız” olduğunu belirtti. Filtrelenmeyen, her an erişilebilir dijital içeriklerin çocukların zaman yönetimi ve gelişimi açısından riskler barındırdığına dikkat çekti.

“Bu içerikleri süzecek bir mekanizmaya ihtiyaç var” diyen Buckleitner, çocukların medya tüketiminin mutlaka denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLABİLİR

Buckleitner, yapay zekanın bilinçli kullanıldığında çocukların eğitimine katkı sağlayabileceğini ifade ederek akıllı sistemlerin, kişiye özel öğrenme imkânı sunduğunu söyledi:

“Yapay zeka, çocuğun müfredata uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, dijital içerik üretiminde ekonomik kaygıların çoğu zaman çocukların yararının önüne geçtiğini, içeriklerin gelişim değerinden çok izlenme sayılarına göre şekillendiğini dile getirdi.

EBEVEYNLERE UYARI: "DİJİTAL ETKİLEŞİME DAHİL OLUN"

Muslim Kids’in kurucusu Michael Milo da kısa, algoritma odaklı içeriklerin çocukların odaklanma becerisini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Milo, dijital medyanın hem olumlu hem olumsuz boyutları bulunduğunu belirterek çocukların kitap okumaya, dışarıda oyun oynamaya ve aile katılımının yüksek olduğu etkinliklere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Ebeveynlerin, çocuklarının dijital medya ile nasıl etkileşime girdiğine mutlaka dahil olması gerekiyor.” diyen Milo, sektörün kendi kendini düzenlemekte yetersiz kaldığı durumlarda daha sıkı yasal çerçevelerin gerekeceğini ifade etti.