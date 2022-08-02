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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.
    • 02.08.2022 - 20:14
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 20:52
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    ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

    ÖSYM, sorularla ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

    Erdoğan, inceleme talimatı verdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların hedefi olan soruların incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin talimat verdi.

    Kurul, incelemeden sonra rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

    Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 2022 KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 2022 KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı #2

    Sonuçlar 2 Eylül'de açıklanacak

    Öte yandan, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü saat 10.15’te başladı ve sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verildi.

    Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başladı. Bu oturumda adaylara 100 dakika süre verildi, 80 soru yöneltildi.

    Sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 2022 KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı #3


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