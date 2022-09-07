DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercihlerin ne zaman başlayacağına çevrildi..

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ek tercihleri hakkında araştırmalar hız kazandı.Temmuz ayında yapılan DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar DGS ek yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak ve DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı sorularına yanıt aramaya başladı.

DGS tercih sonuçları 7 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı.Açıklanan sonuçlara göre adayların tercih etmemesi yada yerleştirilmesi gerçekleştirilen adayların kayıt için başvurmaması sebebiyle boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirmeler yapılacaktır.Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?





DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS ek tercihlerinin 14 Eylül'de üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalan boş kontenjanlara göre başlaması planlanıyor.