DGS geç başvuruları başladı: DGS geç başvuru ekranı 2021

DGS başvuru işlemleri 31 Mayıs'ta sona ermişti. DGS başvuru tarihlerini kaçıran adayların merakla beklediği DGS geç başvuruları başladı. İşte DGS geç başvuru ekranı 2021..

2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.

31 Mayıs'ta sona eren başvurularda işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, DGS geç başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarına başladı. Geç başvuru ücretiyle birlikte DGS geç başvuru ekranı araştırılıyor.

Peki 2021 DGS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS geç başvuru ekranı 2021...

2021 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ermişti.

DGS geç başvuruları 8 Haziran 2021'de yani bugün yapılacak. Adaylar saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS aracılığıyla başvurularını yapabilecek. Sınav ücreti de aynı gün ödenecek.

Geç başvuruda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırıldığından DGS geç başvuru ücreti 225 TL olarak belirlendi.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS'ye başvuru yapacakların ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden 'Aday İşlemleri Sistemi'ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor.

DGS kılavuzunda 'geçerli fotoğraf' ve 'geçerli eğitim bilgisi' şöyle anlatılmıştır;

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.