DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'nin DGS ile ilgili açıklamaları

DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'nin DGS ile ilgili açıklamaları

DGS'ye giren adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı DGS sonuçlarını bekliyor. Sınava girenler 'DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye sormaya başladı. DGS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav sonucunu bekleyenler 'DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabını aramaya başladı.

DGS sonuçları açıklandığı anda boş kontenjanlarla tercih yapmak isteyen DGS adayları, DGS sınavının ne zaman sonuçlanacağını oldukça merak ediyor.

Peki DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayılarıb) Ön lisans başarı puanıc) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI

ÖSYM bugün DGS adaylarına önemli bir uyarıda bulundu. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2020-DGS’ye giren adayların, 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar yapılabilecektir.2020-DGS’ye giren tüm adayların 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 16.00’da sona ereceğinden bu tarihten sonra değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır."





ÖSYM EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’te düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 27 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Adaylara, kamuoyuna ve ilgili Üniversite Rektörlüklerine önemle duyurulur.