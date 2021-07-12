DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi!

Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı DGS tamamlandı. Sınavın ardından gözler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS), 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınav merkezlerinde 150 dakika boyunca ter döken adaylar, sınavın ardından 2021 DGS sonuçları için bekleyişe geçti.

Arama motorları üzerinden ''2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2021 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınlandığı 2021 takvimine göre, DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Takvime göre, lisans programlarına geçiş için kullanılacak 2021 DGS sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.





DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2021-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2021-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır.

YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.