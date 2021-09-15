DGS üniversite kayıt tarihleri 2021-2022: DGS üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

DGS üniversite kayıt tarihleri 2021-2022: DGS üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşen öğrenciler, 2021-2022 DGS üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) tercih sonuçları, 14 Eylül Salı günü itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sonuçların ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından DGS üniversite kayıtları gündemdeki yerini aldı.

DGS puanı ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler, 2021-2022 DGS üniversite kayıtlarının başlangıç ve bitiş tarihi hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 2021-2022 DGS Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? DGS kayıtları nasıl yapılacak? İşte 2021-2022 DGS üniversite kayıt tarihleri ve detaylı bilgiler...

2021-2022 DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, ''https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit'' üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Buna göre e-kayıtlar 17-22 Eylül arasında, bireysel kayıt işlemleri ise 17-24 Eylül arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.



