DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DİB MBSTS sonuç tarihi..

DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DİB MBSTS sonuç tarihi..

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı bugün gerçekleştirildi. Adaylar, DİB-MBSTS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarına başladı. İşte DİB-MBSTS sonuç tarihi

ÖSYM tarafından24 Şubat ile 4 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, (DİB-MBSTS) 10 Nisan Cumartesi yani bugün gerçekleştirildi.

Sınavın ardından adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 DİB MBSTS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

Peki, DİB MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 DİB MBSTS sonuç tarihi..

DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKANACAK?

2021 yılı ÖSYM takvimine göre, 10 Nisan yani bugün yapılan DİB MBSTS sonuçları, 5 Mayıs 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından erişebilecek.

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