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    e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır?

    Öğrencilerin sıklıkla kullandığı bir belge olan "öğrenci belgesi" için, "e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır?" sorusu gündeme getirildi.
    • 11.11.2022 - 09:27
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    e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır?

    Öğrenciler, çeşitli resmi işlerde öğrenci statülerini kanıtlamak için öğrenci belgesine ihtiyaç duyuyor.

    Bu resmi evrak, okulun öğrenci işlerinden ıslak imzalı şekilde alınabildiği gibi e-devlet üzerinden de alınabiliyor.

    Okula gidecek kadar vakti olmayan öğrenciler ise e-Devlet üzerinden  bu belgeyi nasıl alacaklarını merak ediyor.

    İlk kez e-Devlet üzerinden belge çıkaracak olan öğrenciler, "e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı...

    e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır?

    e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde öğrenci belgesi alınabiliyor.

    T.C. kimlik numarası ve şifreyle e-devlete giriş yapıldıktan sonra, arama çubuğuna "öğrenci belgesi sorgulama" yazılır ve ilgili ekrana ulaşılır.

    Kişi, öğrenim durumuna göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı'nı seçerek, öğrenci belgesini alabilir.

    Belge, ekran üzerinde yer alan "Belge Oluştur" ibaresi sayesinde PDF olarak indirilebilir.

    ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    e-Devlet ten öğrenci belgesi nasıl alınır? #1


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