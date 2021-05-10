e-Devlet'ten Transkript nasıl alınır? Transkript Belgesi alma ekranı

Öğrenciler artık internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-Devlet aracılığıyla “barkotlu” ve “kare kodlu” transkript belgesi alabilecek. Peki e-devletten transkript belgesi nasıl alınır?

Transkript öğrencinin almış ve almakta olduğu derslerin kredi miktarlarını, ders notlarını, haftada kaç saat işlendiğini, dersin uygulama proje içerip içermediğini detaylı olarak belirtilen belgedir.

YÖK, transkript belgesinin Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde e-Devlet kapısı üzerinden kolayca temin edilebilmesi için çalışmaları tamamladı.

Artık öğrenciler, transkript belgelerini YÖK’ün e-Devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak “Transkript Belgesi Sorgulama” kısmından ücretsiz temin edebilecek.

Transkript alması gereken öğrenciler, e-Devlet üzerinden nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Oldukça basit olan bu işlem için izlemeniz gereken birkaç adım var.

E-DEVLET TRANSKRİPT BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden transkript belgesi alma işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

1. Karşınıza gelen ekranda, T.C Kimlik No ve şifre bilgilerini girerek kendi e-devlet sayfanıza giriş yapın.

2. Yönlendirildiğiniz sayfanın üst sağ köşesinde arama bölümü yer almaktadır. Mezuniyet belgesi işlemini gerçekleştirmek için arama bölümüne “Transkript Belgesi Sorgulama” yazın. Karşınıza gelen başlığa tıklayın.

3. Karşınıza gelen sayfada, yuvarlak şekil ile işaretlenmiş olan “Belge Oluştur” yazan yere tıklayın.

4. Belge oluştur dedikten sonra yeni sayfa döküm olarak çıkacaktır.