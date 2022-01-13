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- e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? 2022 1.dönem karne görüntüleme...
e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? 2022 1.dönem karne görüntüleme...
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 15:50
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı.
Karne heyecanı yaşayacak olan öğrencilerin bir gözü de e-Okul sisteminde.
Sınav notlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, e-Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntüleyebiliyor. Sınav ve kanaat notları, öğretmenler tarafından e-Okul sistemine giriliyor.
Peki e-Okul not girişi ne zaman kapanır? İşte detaylar...
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
e- Okul VBS sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları okuduğu tarihe göre değişiyor. Ancak not girişlerinin karnelerin verileceği gün veya bir önceki gün kapatılacağı tahmin ediliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, sınav sonuçları, sınav tarihleri ve başarı belgeleri gibi güncel verileri içeren bilgilere erişim sağlayabiliyor.
E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.
Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.