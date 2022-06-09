e-Okul not sorgulama 2022: Sınav sonucu, karne, devamsızlık...

2021- 2022 Eğitim öğretim yılının sonlarına girerken e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girişler de yoğunlaştı. İşte e-Okul sınav sonucu, karne ve devamsızlık sorgulama ekranı...

e-Okul sistemi, öğrenciler ve öğretmenler adına okul hayatını kolaylaştıran bir sistemdir.

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılında kullanıma açılmış olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencinin okula devamsızlık bilgisi, notları, sınav sonuçları, projeleri, okuduğu kitaplar gibi bilgileri barındırır.

Öğretmenlerin giriş yaptığı bilgiler, öğrenci sistemine aktarılır.

Bu yıl 17 Haziran itibariyle karne alacak öğrenciler, dijital haline öğrenci numarası veya kimlik numarası ile e-Okul'dan erişebilecek.

Peki, e-Okul not sorgulama nasıl yapılır? e-Okul'dan devamsızlığa nasıl bakılır? Karne notlarına nasıl bakılır? İşte e-okul karne görüntüleme ekranı...

İşte e-Okul not sorgulama, devamsızlık ve karne bilgileri...

e-Okul girişi ve not sorgulama 2022

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…

Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.