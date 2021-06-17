E-Okul şifre işlemleri 2021: E-Okul şifresi nasıl değiştirilir?

Öğrenciler ikinci dönem karnelerine E-Okul sistemi üzerinden erişebilecek. Peki E-Okul şifresini unutanlar ne yapacak? E-Okul şifresi nasıl değiştirilir? İşte ayrıntılar...

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri E-Okul'dan erişime açılacak.

E-Okul sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin, öğretmenlerin, ve okul yöneticilerinin verilerinin korunduğu bir platformdur. Sisteme giriş yapabilmek için ilk olarak sisteme giriş şifrelerinin alınması gerekmektedir.

Şifrelerini unutan öğrenciler, E-Okul şifremi unuttum ne yapmalıyım, E-Okul şifresi nasıl alınır, değiştirilir? gibi soruları araştırıyor. İşte E-Okul şifresi hakkında bilgiler..

E-OKUL GİRİŞ ŞİFRESİ ALMA

Eğitim ve öğretim gördüğü dönemlere dair okul tarafından girilen bilgileri elektronik ortamdan takip etmek isteyen öğrenciler e-okul şifresini alabilmeleri için bağlı bulundukları okul yönetimiyle iletişime geçebilirler.

Öğrencinin sisteme giriş şifreleri okul yönetiminde sistemden görevli bulunan idareci tarafından verilmektedir. Öğrenci giriş şifresi olarak okul yönetimi tarafından sadece öğrenci numarası verilmektedir.

E-OKUL ŞİFRE YENİLEME

Eğer E Okul şifresi değiştirilmek isteniyorsa, sisteme giriş yaptıktan sonra açılan yeni ekranda yer alan kişisel bilgiler menüsünde bulunan “Şifre Değişikliği” bölümüne girerek e-okul şifre yenilenmesi yapılabilmektedir.

Sistem şifresinin yenilenmesi için ilk olarak eski şifrenin girilmesini akabinde yeni oluşturulacak olan şifrenin iki kez girildikten sonra “Değiştir” butonuna basılması yeterlidir.

UNUTULAN E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Herhangi bir sebepten dolayı e-okul şifresini unutan kişiler yeniden sistemi kullanabilmeleri için okul yönetimiyle görüşmeleri gerekmektedir.

E-okul sistemine giriş için ilk kez şifre aldıkları gibi okul yönetiminde sistemde görevli olan idareciden sisteme giriş için yeniden şifre talep ettiklerini belirtmesi gerekmektedir.

Şifrenin unutulması durumunda diğer kurumların veya çeşitli elektronik ortamlarda kullanılan programlar gibi şifrenin e-posta adresine veya cep telefonuna gönderilmesi söz konusu değildir.