Öğretmen, öğrenci ve velilerin kullandığı e-Okul sistemine şifreyle giriş yapılıyor. Ancak şifresini unutanlar, sisteme yeniden giriş yapmakta zorluk yaşıyor. Peki, e-Okul şifresi nasıl alabilirim?

Öğretmen, öğrenci ve veliler, okul zamanlarında e-Okul sistemini sıklıkla kullanıyor.

Tatil vakti kullanılmayan sistem, okul vakitlerinde veliler için büyük kolaylıklar sağlıyor.

Veliler bu sistem sayesinde çocuklarının devamsızlık bilgilerini, ders notlarını ve saatlerini ayrıca tercih sonuçlarını öğrenebiliyor.

Öğrenciler ise notlarına bu sistem sayesinde karneden önce kolayca ulaşabiliyor ve bir değerlendirme yapma fırsatına sahip oluyor.

Sisteme şifre ile giriş yapılabiliyor. Bu şifrenin kişiye özel olması ve herkesin bilmemesi gerekiyor.

Şifreyle giriş yapmak isteyen ancak şifresini unutanlar ise "e-Okul şifremi unuttum, ne yapmalıyım?" sorusunu araştırıyor.

Peki, e-Okul şifremi unuttum, ne yapmalıyım? İşte yanıtı..

e-Okul şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

e-Okul şifresini unutanların, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekiyor.

'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan ekrana bilgileri doğru girdiğinizden emin olun.

Eğer buradaki şifreniz yanlışsa ve sisteme giremiyorsanız, yenileme yapmanız gerekiyor.

Şifre yenilemek için aşağıda vereceğimiz linki tıklayın. Bilgiler doğru ise cep telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır. Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.



