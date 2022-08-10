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    e-Okul şifresi nasıl alınır? e-Okul şifre alma ekranı...

    Öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından sıklıkla kullanılan e-Okul VBS öğrenci sistemi ile ilgili, "e-Okul şifresi nasıl alınır?" sorusu gündeme getirildi.
    • 10.08.2022 - 09:32
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    e-Okul şifresi nasıl alınır? e-Okul şifre alma ekranı...

    Öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından kullanılan e-Okul, özellikle tatil sonraları aktif bir hale geliyor.

    Öğrencilerin okul hayatına dair birçok detayı barındıran e-Okul, okulların başlaması ile yeniden velilerin gündeminde olacak.

    Veliler çocuklarının devamsızlıklarını, ders programlarını, sınav tarihlerini ve tercih sonuçlarını buradan öğrenebilecek.

    Ancak şifresini unutan ve e-Okul'a giriş sağlayamanlar, "e-Okul şifresi nasıl alınır?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte detaylar...

    e-Okul şifresi nasıl alınır?

    e-Okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

    İlk olarak e-Okul.meb.gov.tr adresine giriş yapın. Daha sonra karşınıza; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bir ekran çıkacaktır.

    Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

    Bu işlemleri yapmak için şifresini unutanlar, aşağıdaki linke tıklayarak yeni şifre alabilir.

    E-OKUL ŞİFRE YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    e-Okul şifresi nasıl alınır? e-Okul şifre alma ekranı... #1


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