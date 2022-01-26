e-YDS İngilizce başvuru ekranı: e-YDS 2022/2 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

e-YDS İngilizce başvuru ekranı: e-YDS 2022/2 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2022/2 İngilizce sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Peki e-YDS 2022/2 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı..

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı başvurularının ne zaman başlayacağını merak ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir son dakika açıklamasında bulundu.

ÖSYM, 19 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2022/2 İngilizce sınavı başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, e-YDS 2022/2 İngilizce sınavı başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında araştırmalarına başladı.

Peki e-YDS e-YDS 2022/2 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte e-YDS e-YDS 2022/2 İngilizce başvuru ekranı...

E-YDS 2022/2 İNGİLİZCE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS 2022/2 İngilizce sınavı başvuruları, 26 Ocak – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin ''https://odeme.osym.gov.tr'' internet adresinden yapılacak. Sınav ücreti 360,00 TL olarak belirlendi.

E-YDS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS e-YDS 2022/2 İngilizce alanında, 19 Şubat 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olup adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.