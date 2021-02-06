Eğitim Yönetimi Sertifikası nasıl alınır? Okul yöneticisi olmak isteyenlere Eğitim Yönetimi Sertifikası şartı

Eğitim Yönetimi Sertifikası nasıl alınır? Okul yöneticisi olmak isteyenlere Eğitim Yönetimi Sertifikası şartı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Yönetimi Sertifika Programı eğitimi zorunlu hale getirildi. Peki Eğitim Yönetimi Sertifikası nasıl alınır? İşte ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, dün akşam Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan yapılan değişiklik ile eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ya da müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyen adaylara Eğitim Yönetimi Sertifika Programı eğitimi zorunlu hale getirildi.

Yönetmelikte, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek yöneticilerin görevlendirilmelerine dair esaslar düzenlendi.

Peki, Eğitim Yönetimi Sertifikası nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

EĞİTİM YÖNETİMİ SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Eğitim Yönetimi Sertifikası, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından eğitim yönetimi alanında düzenlenen program sonunda başarılı olanlara verilecek.

Yönetici olarak başvuracaklarda sertifika şartı olacak.

Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek isteyen öğretmenlerden belirlenen şartlara sahip olanlar, Eğitim Yönetimi Sertifika Programına katılmak için başvuru yapabilir.

Eğitim Yönetimi Sertifika Programını başarıyla tamamlayanlara Eğitim Yönetimi Sertifikası verilecek.

Yönetici olarak görev yapmakta olanlardan Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi sona erenler, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifika Programına alınacak.

Yönetici olarak görev yapmakta olanlar, istemeleri hâlinde Eğitim Yönetimi Sertifikasının geçerlik süresi içerisinde de Eğitim Yönetimi Sertifika Programına alınabilir.

Eğitim Yönetimi Sertifikası'nın geçerlilik süresi 8 yıl olacak.



YAZILI SINAV SONUÇLARI 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, uzaktan veya yüz yüze eğitim kapsamında sürdürülebilecek.

Yöneticiliğe ilk defa görevlendirmede, yazılı sınav puanının yüzde 50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın yüzde 30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanın ise yüzde 20'si dikkate alınacak.

Yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar değerlendirilecek.

Değerlendirmede; yazılı sınav puanı ile akademik ve mesleki gelişimi, kurum geliştirme deneyimi ve okul geliştirme deneyimine yönelik kriterler dikkate alınacak.

Yüksek puan alan adaydan başlamak üzere eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak.

Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı birden fazla kullanılamayacak.



