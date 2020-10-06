Ekim ayı burs ve kredileri yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından ekim ayı burs ve kredi ödemelerine yönelik açıklamada bulundu.

ÖDEMELER BAŞLADI

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Ekim tarihleri arasında TC Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.