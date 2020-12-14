EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS sınav sonuç sorgulama ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar sınav sonrasında sonuçlar ne zaman açıklanacak, EKPSS sonuç tarihi ne zaman, sorularına yanıt aramaya başladı.

EKPSS'de sınavı geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. EKPSS, 2020 yılında15 Kasım Pazar günü merkezi olarak yapıldı.

Sınava başvuran adaylar heyecanla sonuç açıklaması ile ilgili detayları takip ediyorlar.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav olarak nitelendirilir.

EKPSS dışında kura yöntemi ile yapılan atamalar da, ilkokul, ortaokul ve özel eğitim iş uygulama okulu mezunu olan engelli bireylerin noter huzurunda yaptığı tercihlere göre devlet memurluğuna yerleştirilmeleri ile gerçekleştirilir.

EKPSS ŞARTLARI

EKPSS’ye girmek adına, engelli memur adaylarının belli başlı şartları taşıması gerekmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan resmi şartnameleri başarıyla taşıyan adaylar, sınava giriş ve tercih yapma konusunda problem yaşamamaktadır.