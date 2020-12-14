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- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS sınav sonuç sorgulama ekranı
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS sınav sonuç sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 12:10
EKPSS'de sınavı geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. EKPSS, 2020 yılında15 Kasım Pazar günü merkezi olarak yapıldı.
Sınava başvuran adaylar heyecanla sonuç açıklaması ile ilgili detayları takip ediyorlar.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?
Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
2020 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
EKPSS NEDİR?
EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav olarak nitelendirilir.
EKPSS dışında kura yöntemi ile yapılan atamalar da, ilkokul, ortaokul ve özel eğitim iş uygulama okulu mezunu olan engelli bireylerin noter huzurunda yaptığı tercihlere göre devlet memurluğuna yerleştirilmeleri ile gerçekleştirilir.
EKPSS ŞARTLARI
EKPSS’ye girmek adına, engelli memur adaylarının belli başlı şartları taşıması gerekmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan resmi şartnameleri başarıyla taşıyan adaylar, sınava giriş ve tercih yapma konusunda problem yaşamamaktadır.
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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Herhangi bir nedenle kamu haklarından mahrum olmamak,
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18 yaşının üstünde olmak, (Meslek ve sanat okulu mezunları için yaş sınırı 15 olarak belirlenmiştir)
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Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 53. Maddede kasten işlenen bir suç çerçevesinde bir veya daha fazla yıl hapis cezası almamış olması, aynı zamanda anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar işlememiş olması,
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan askerlik şartını taşıyor olması,
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Engelli KPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin dördüncü maddesinde yer alan yüzde 40 ve üzeri çalışabilir raporuna sahip olmaları,
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Tercih edilmek istenen kadro özelinde belirlenmiş başvuru ve atama şartlarını taşıyor olmak, EKPSS’ye girmek adına aranan şartlar arasında yer almaktadır.