EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Gözler engelli memur atama sonuçlarında!

2022-EKPSS tercih işlemleri, 5-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih başvuruları, 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar, gözlerini 2022 EKPSS sonuç tarihine çevirdi.

Peki 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 EKPSS engelli memur atamasında son durum...

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Tercih işlemleri 14 Ocak tarihinde sona ermişti.

ÖSYM tarafından daha önce gerçekleşen tercih işlemleri dikkate alındığında, EKPSS tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.