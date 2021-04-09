Ertelenen ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul ve lise sınav tarihleri..

Ertelenen ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul ve lise sınav tarihleri..

Bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrenciler, lise ve ortaokul sınav tarihlerinin değişip değişmediği hakkında araştırmalara başladı. Peki, ortaokul ve lise sınavları ne zaman?

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan ani artış nedeniyle birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu noktada milyonlarca öğrencinin gündeminde, "Sınavlar iptal edilecek mi, tekrar ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları yer aldı.

Peki, Sınavlar tekrar ertelendi mi? Ertelenen ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte, Ortaokul ve lise sınav tarihleri

ERTELENEN LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

ERTELENEN ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Ortaokullarda yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart’tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs’tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecek.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.