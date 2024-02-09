Geleceğin sporcuları, okul sporları ile yetişiyor Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, geleceğin şampiyonlarının ve sporcularının okul sporları sayesinde yetiştiğini belirtti.

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Son yıllarda spor okullarının yanında, diğer okullarda da spora daha fazla ağırlık verilmesi sayesinde birçok branşta genç sporcular, yeni şampiyonluklar ve başarılar elde etmek amacıyla yetişiyor.

Bakan Bak, okullararası voleybol finalini izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Birinciliği final maçları, İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynandı.

Genç kızlar final müsabakasında Özel Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi ile Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi mücadele etti.

Bakan Bak'ın da izlediği müsabakayı Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi, 3-0 kazandı.

"Yatırımlarla salon sporlarında büük başarılar elde ettik"

Bakan Bak, Türkiye'nin özellikle salon sporlarında büyük başarılar elde etmeye başladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de modern tesislere, stadyumlara, spor salonlarına yapılan yatırımlar, büyük bir sonuç ortaya koydu." dedi.

"Filenin Sultanları'nın küçük kardeşleri"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, özellikle voleyboldaki başarılı çıkışın temellerinin neler olduğunu hep beraber gördüklerini belirterek, şampiyon olan ve şampiyonaya katılan tüm liseleri, ekipleri, sporcuları, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.

Bak, 2023'te "Filenin Sultanları"nın katıldığı bütün turnuvalarda birinci olduğunu, onlardan olimpiyatlarda da şampiyonluk ve madalya beklediklerini dile getirerek, "Onları alkışlıyoruz. Yine Filenin Sultanları'nın küçük kardeşleri de burada çok güzel mücadele etti." diye konuştu.

Bakan Bak, şampiyon olan Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi'ni, ikinci olan Özel Kemerburgaz Okyanus Anadolu Lisesi'ni ve erkeklerde birinci olan Ankara TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti.

"Çocuklarımızın gösterdiği başarılar bizleri gururlandırıyor"

Türkiye'nin özellikle salon sporlarında büyük başarılar elde etmeye başladığını vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

Büyük tesisler, modern tesisler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de modern tesislere, stadyumlara, spor salonlarına yapılan yatırımlar, büyük bir sonuç ortaya koydu. Bunun devamını bekliyoruz. Onlara güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Çocuklarımızın ortaya koyduğu, müsabakalarda gösterdiği başarılar, bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak sporun tabana yayılması için çaba göstermek. Okullarda yetenek taraması yapıyoruz; sporcularımızı, çocuklarımızı en az 2 branşa yönlendiriyoruz. Yapılan testler sonucunda ortaya koydukları performanslara göre yönlendirme yapıyoruz.

"Sporda yeni başarıları hep beraber alkışlayacağız"

Bak, geleceğin şampiyonlarının, geleceğin sporcularının buradan yetiştiğine işaret ederek,

Okullara destek veriyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de konuştuk. Bu yıl müsabakaların artırılmasını istiyoruz. Daha fazla müsabaka yapılmasını istiyoruz. Tekrar bu jenerasyona başarılar diliyorum. Sporda yeni başarıları hep beraber alkışlayacağız. İnşallah buradaki kızlarımız, erkeklerimiz ülkemizi olimpiyatlarda, Avrupa, dünya şampiyonlarında temsil edecek. Onlara inanıyoruz. Temelden sağlam, çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var.

diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a spora verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bak, "Güçlü spor ülkesi Türkiye geliyor, güçlü voleybol ülkesi Türkiye geliyor. İşte gelecek burada. Onları yürekten alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, konuşmasının ardından şampiyon olan takımlara kupalarını verdi.