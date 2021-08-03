Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği nedir, ne iş yapar? Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği mezunları..

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ise ilgi çekiyor. İşte bölüm detayları..

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar hayalleri olan bölümlere yerleşmek için tercih yapacak.

Tercih hazırlığında olan öğrenciler, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümüne dair araştırma yapıyor.

Bölümü merak eden ancak hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan öğrenciler, "Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği nedir, ne iş yapar?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği nedir, ne iş yapar? İşte detaylar...

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Her türlü deniz taşıtının ve gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, mekanik ve elektrik teçhizatının, pompaların, dümen dişli mekanizmalarının, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin projelerini yapan ve projelerin işletmesiyle ilgili işleri planlayarak yürütülmesinden sorumlu kişilere denir.

MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?