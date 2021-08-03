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- Gıda Mühendisliği nedir, ne iş yapar? Gıda Mühendisliği mezunları...
Gıda Mühendisliği nedir, ne iş yapar? Gıda Mühendisliği mezunları...
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 18:59
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için araştırma yapmaya başladı.
Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Gıda Mühendisliği adaylar tarafından araştırılıyor.
Adaylar, "Gıda Mühendisliği nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor.
Peki, Gıda Mühendisliği nedir, mezunları ne iş yapar? İşte Gıda Mühendisliği hakkında merak edilenler...
GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
Her türlü gıdanın kurallara uygun bir şekilde üretilmesi, paketlenmesi ve nakledilmesi konusunda hijyenik kurallar üzerinden süreci sağlayan kişilere gıda mühendisi denir.
Ürün kalitesi ve gıdaların sağlıklı bir şekilde gerekli noktalara ulaştırılması gıda mühendisinin sorumluluğu altındadır.
GIDA MÜHENDİSİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?
- Gıdaların işlenmesi, paketlenmesi ve korunması için yeni teknikler oluşturmak,
- Hijyen ve gıda güvenliği standartlarının karşılanmasını sağlamak,
- Gıda numunelerini test etmek, incelemek ve rapor yazmak,
- Yiyecekler içerisinde katkı maddelerinin kullanımını denetlemek,
- Mevcut gıda üretim tarifleri değiştirmek ve geliştirmek,
- Yeni ürün fikirleri geliştirmek,
- Üretim için yeni ekipman ve sistemler tasarlamak, uygulamak,
- Üretim ve performans değerlendirmesi yapmak,
- Mevcut ekipmanı ve sistemleri değerlendirmek,
- Projelerin özelliklerini ve kapsamını belirlemek,
- Gıda üretim şirketleri için pazarlama ve teknik destek sunmak.