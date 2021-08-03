Gıda Mühendisliği nedir, ne iş yapar? Gıda Mühendisliği mezunları...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Gıda Mühendisliği ise ilgi çekiyor. Peki, Gıda Mühendisliği nedir, ne iş yapar?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için araştırma yapmaya başladı.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Gıda Mühendisliği adaylar tarafından araştırılıyor.

Adaylar, "Gıda Mühendisliği nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor.

Peki, Gıda Mühendisliği nedir, mezunları ne iş yapar? İşte Gıda Mühendisliği hakkında merak edilenler...

GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Her türlü gıdanın kurallara uygun bir şekilde üretilmesi, paketlenmesi ve nakledilmesi konusunda hijyenik kurallar üzerinden süreci sağlayan kişilere gıda mühendisi denir.

Ürün kalitesi ve gıdaların sağlıklı bir şekilde gerekli noktalara ulaştırılması gıda mühendisinin sorumluluğu altındadır.

GIDA MÜHENDİSİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?