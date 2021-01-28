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    Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Türk kökenli fizikçi

    Almanya'da Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.
    • AA
    • 28.01.2021 - 03:45
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    Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Türk kökenli fizikçi

    Göttingen Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunun Prof. Dr. Metin Tolan'ı oy birliğiyle rektör seçtiği, üniversitesinin mütevelli heyetinin de bunu onayladığı belirtildi.

    Tolan'ın görevine ilkbaharda başlayacağını kaydedildi.

    TOLAN: "BÜYÜK BİR ONUR"

    Rektör seçilen Prof. Dr. Metin Tolan da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "En iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur. Üniversiteyi ilerideki görevlere hazırlamak için daha çok çalışacağız" dedi.

    Senato Sözcüsü Prof. Nicolai Miosge, Metin Tolan’ı rektörlüğüne seçilmesinden dolayı tebrik etti.

    Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Türk kökenli fizikçi #1

    METİN TOLAN KİMDİR

    Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı ve 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

    2001’de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.

    Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Türk kökenli fizikçi #2

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