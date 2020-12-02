Konya'da Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışma ile sosyal medyada gündem olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi.

Konya'nın Altınekin ilçesinde oturan Hasan Hüseyin Karaoğlu (18), Furkan Şaban Sarı (17), Nurullah Yıldız ( 17) ve Murat Seyit Kağnıcıoğlu'nun (18), yaklaşık 1, 5 ay önce arkadaşlarının evinde oturdukları sırada Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili tartışmalarının paylaşılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

BİLİM MERKEZİNİ GEZDİLER, TELESKOP HEDİYE EDİLDİ

Sosyal medyada adeta fenomen olan 4 genç, bugün Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezerek önce teleskopla gökyüzünü baktı, ardından da Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketleriyle ilgili uzmanlardan bilgi aldı. 4 gence Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

Konyalı gençlerin güneş sistemi tartışması-Video

ZİRAAT MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Görüntülerde cep telefonunu sembolik olarak güneş olarak göstererek arkadaşlarına dönüş hareketlerini uygulamalı olarak anlatmaya çalışan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olduğunu, üniversiteye hazırlandığını ve ziraat mühendisi olmak istediğini belirtti.

Güneş sistemini tartışan Konyalı gençlere bilim gezisi-Video

"YANLIŞ BİLGİLENDİRMİŞİM, BİLGİMİZİ TAZELEDİK"

Görüntülerin yaklaşık 1,5 ay önce arkadaşlarının evinde sohbet sırasında çekildiğini belirten Karaoğlu, şunları söyledi:

"Dünya ve Güneş sistemi hakkında sohbet ettik. Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün neticeye varamamıştık. Birkaç gün sonra araştırma yaparak doğru bilgiye ulaştık. O gün cep telefonundan araştırmamıştık. Çünkü sohbet ediyorduk, tartışıyorduk. Amacımız orada güzel bir vakit geçirmekti. Bugün de Bilim Merkezi'ne geldik. Gezip, bilgilerimizi tazeledik."

"TARTIŞIRKEN BİLGİLERİMİZ KARIŞTI"

Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Furkan Şaban Sarı da, ''Tarih konularını çok seviyorum. İleride tarihçi olmayı istiyorum. Tartışmamız gece 03.00'e kadar sürmüştü. Tabii bu konuları okullarımızda öğrendik ama o gün o sohbet ortamında tartışırken bilgilerimiz karıştı, adeta bilgilerimizi de unuttuk. Görüntüleri başka bir arkadaşımız sosyal medyadan paylaşmış.'' diye konuştu.

"SUBAY OLMAK İSTİYORUM"

Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Nurullah Yıldız da (17) asker olmak istediğini belirtti. Yıldız, ''Subaylık sınavlarına gireceğim. Subaylık olmazsa askerden sonra uzman çavuş olarak kalmak istiyorum. Görüntülerimiz büyük bir yankı oluşturdu. Biz de sonradan görüntülerin yayınlandığını öğrendik." dedi.

"HERKES KENDİ DÜŞÜNCESİNİ SÖYLEDİ"

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Murat Seyit Kağnıcıoğlu da "Yapılan yorumlarda herkes kendi düşüncesini söylüyor. Biz de zaten orada kendi düşüncemizi söyledik. 'Telefonu Güneş olarak göstereceklerine telefondan araştırsalardı' diyorlardı. Önemli olan insanın kendisinin araştırması ve bazı şeyleri kendisinin bildiğine inanmasıdır." diye konuştu.

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