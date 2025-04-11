Hafta sonu üç sınav düzenlenecek

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ÖSYM Başkanlığı tarafından 12 Nisan Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı düzenlenirken, 13 Nisan Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan Cumartesi günü 2025-DİB-MBSTS ve e-YDS 2025/5, 13 Nisan Pazar günü ise 2025-ALES/1 gerçekleştirilecek.

DİB-MBSTS

DİB-MBSTS 44 ildeki 45 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 102 bina ve 1708 salon kullanılacak.

Saat 14.45'te başlayacak sınav kapsamında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

E-YDS

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde uygulanacak e-YDS saat 13.45'te başlayacak. Sınavda adaylar saat 13.30'dan sonra binalara alınmayacak ve adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

ALES

ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

EK SÜRE VERİLECEKLER

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11.00-14.30 saatleri arasında, pazar günü ise saat 07.00-10.00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

AYNI GÜNDE FARKLI FORMATLARDA SINAV ORGANİZASYONLARI

Öte yandan, açıklamada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un değerlendirmeleri de yer aldı.

Sınav uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti: