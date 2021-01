Hayat boyu öğrenme kurumları nelerdir? MEB Hayat boyu öğrenme kursları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumları yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam edebileceğini açıkladı. Hayat boyu öğrenme kursları nelerdir merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin başlayacağı tarih belli oldu.

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen kurslarda dersler yeniden yapılacak.

Bu açıklama akabinde gündemde hayat boyu öğrenme kurumları araştırılıyor. Peki hayat boyu öğrenme kurumları neler, yüz yüze eğitime ne zaman başlıyor?

HAYAT BOYU ÖĞRENME NEDİR?

Bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerinin bütünüdür.

Hayat boyu öğrenme kurumları ise Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme faaliyetlerini düzenleyen halk eğitimi merkezi, olgunlaşma enstitüsünü ve açık öğretim okulları olarak biliniyor.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURSLARI NELERDİR?

Hayat Boyu Öğrenme kursları, toplumun her yaş ve eğitim düzeyindeki kişilere enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, öğrenme, iş ve yaşam becerilerini geliştirecek, her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları geliştirmek, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaların geliştirilmesini sağlamak, bu yönde gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve uygulamaları denetlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan kurslardır.

Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün için hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Halk eğitim merkezleri, açık öğretim okulları, olgunlaşma enstitüleri, destekleme ve yetiştirme gibi kurslar hayat boyu öğrenme kurumları içerisindedir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada “Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır.” denildi.