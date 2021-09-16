İkili eğitim nedir, nasıl olur? Yüz yüze eğitimde 'ikili eğitim' kararı

İkili eğitim nedir, nasıl olur? Yüz yüze eğitimde 'ikili eğitim' kararı

Vaka kaynaklı 198 derslikte eğitime ara verildiğini açıklayan Bakan Özer, problem olan okulların kapanmayacağını ancak ikili eğitime geçilebileceğini açıkladı. Peki ikili eğitim nedir, nasıl olur?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül itibarıyla yüz yüze olacak şekilde başladı. Vaka kaynaklı 198 derslikte eğitime ara verilmesinin ardından yüz yüze eğitim sürecine ilişkin alınacak kararlar, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı.

Okulların kapanıp kapanmayacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, ikili eğitim kavramına değindi.

Bakan Özer'in açıklamasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, ikili eğitime dair araştırmalarına başladı. Peki ikili eğitim nedir, nasıl olur? İşte detaylar...

İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR, NASIL UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı TRT Haber canlı yayınında ikili eğitimle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

''Kalabalık sınıflarda farklı önlemler alıyoruz valiliklere talimat verdik. İlçe veya il bazlı genel kurallar almayın. İl bazlı karar almayın. Problemin olduğu okulda öğrenci sayısı kalabalıksa ikili eğitime geçilebilir. Bununla ilgili çalışma yapıldı. 200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız ama o vaka durumunu sanki genel bir durummuş gibi tüm sisteme dahil etmeyeceğiz.''

TRT Haber'de yer alan habere göre, Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Ömer Öcal, ikili eğitim ile ilgili şunları söyledi:

''İkili eğitime geçmek demek mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelir. Yani bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğlen gelir. Hatta ders süreleri 30 dakikaya seçilebilir. Tenefüs süreleri buna göre ayarlanabilir. Süre de genişletilebilir, akşam da ders konulabilir. Hafta sonu dersler konulabilir.''

Yoğunluğun azaltılmasını sağlayan sistemde farklı uygulamaların da devreye girebileceğini söyleyen Öcal, ''İkili eğitim yapan okullarda senkron dersler uygulanabilir. Bir grup yüz yüze yapar bir grup evden katılır dönüşümlü yapılabilir. Bir başka seçenek daha var. Okulun kullanılmayan yemekhaneleri, kütüphaneleri derslik olarak kullanılabilir. Yani önemli olan toplu hareketliliği azaltmak.'' ifadelerini kullandı.