İlk defa yurtta kalacaklar için hayat kurtaracak ihtiyaç listesi

İlk defa yurtta kalacaklar için hayat kurtaracak ihtiyaç listesi

Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olan öğrenciler için, yurt telaşı başladı. KYK yurdu veya özel yurtta kalmaya hazırlananlar, "Yurtta neler lazım?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.

YKS maratonunu geride bırakan öğrenciler, tercihlerin açıklanmasıyla beraber hayal ettikleri üniversitelere yerleşti. Yaşadıkları şehrin dışında üniversite tercih edenler ise barınma sorununu çözmek için çalışmalarını hızlandırdı.

KYK yurtlarına ilişkin başvurular henüz başlamadı ve fiyatlar belli değil. Ancak yurda gitmeden temel ihtiyaçları hazır etmek oldukça önemli.

İlk defa yurtta kalacak olan öğrencilerin kafası bu noktada karışmış durumda.Çünkü yurtta lazım olacak temel ihtiyaçlar net olarak bilinmiyor.

Şehir dışına giderken ihtiyaçları eksiksiz götürmek ve orada ekstra para harcamamak öğrencilerin ilk tercihi..Bunun akabinde öğrencilerin aklına tek soru geliyor.

"Yurtta neler lazım ve temel ihtiyaçlar nelerdir?" Bu soruya dair kapsamlı bir araştırma yapan öğrenciler içn bir liste hazırladık.

İlk defa yurt hayatı deneyimleyecek olanlar, bu listeye bakıp yerleşmeden önce ihtiyaçlarını eksiksiz alabilir.

Yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi

KIYAFET

Kıyafet seçimi oldukça önemli. Çünkü giymeyeceğiniz kıyafetleri yük etmeniz, ihtiyaçlara yer bulmanız noktasında sizi zorlayabilir.

Öncelikle iç çamaşırlarınızı hazırlayın.Akabinde ise gideceğiniz yerin iklimine göre kıyafetler koyun.

Ege veya Akdeniz'e gidiyorsanız daha ince ve sizi terletmeyecek kıyafetler tercih edin. Ancak Doğu ya da Karadeniz'e gidiyorsanız, daha kalın kıyafetler tercih etmeniz gerekiyor.

Yurtta kıyafetlerinizi çok fazla yıkama şansınız olmayabilir. Bu nedenle rahat kullanabaileceğiniz giysileri tercih edin.

NEVRESİM TAKIMI

Yurtlarda yataklarınızdaki nevresim takımları değiştirilir veya değiştirmeniz için yenileri verilir.

Ancak, "Benim için rahat etmez" diyorsanız, yedek nevresim takımı yanınıza alabilirsiniz. Bu sayede yurtta verilmeden önce siz değiştirebilir ve daha temiz bir yatakta uyuyabilirsiniz.

ASMA KİLİT

Yurtta bir oda arkadaşınız mutlaka olacaktır. Ancak ilk etapta arkadaşınızı tanıma şansınız yok. Üstelik yurtta sizden başka binlerce kişi olacak.

Bu nedenle odada olmadığınız zaman özel eşyalarınızın yer aldığı dolabı korumaya almanız gerekiyor. Yanınızda bulundurmaya ve özel eşyalarınızı korumaya özen gösterin.

TERLİK

Duşta ve oda içerisinde giymek için terlik götürmeyi unutmayın. Önemsiz gibi gözükür. Ancak özellikle soğuk havalarda terlik giymek ve ayakları sıcak tutmak, sizi hastalıklardam koruyacaktır. Ayrıca terlik hijyeniktir.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Tırnak makası, saç kurutma makinesi, düzleştirici, maşa, epilasyon aleti, traş makinesi gibi aletleri ya da bornoz, havlu gibi ürünleri yanınıza almayı unutmayın.

Kalacağınız yurtta kişisel bakımınıza özen göstermeye çalışın. Daha temiz ve sağlıklı gözükmek için bu odlukça önemli. Ancak şampuan, diş macunu ve saç kremi gibi ürünleri yanınızda taşımanıza gerek yok.

Gittiğiniz yerde alabileceğiniz ürünleri kendinize yük etmeyin. Götürdüğünüz bavullarda gereksiz eşyaların olması yer kaplamasına ve oda arkadaşınızla sorun yaşamanıza neden olabilir.

MUTFAK ÜRÜNLERİ

Kupa, kase, çatal ve kaşık gibi mutfak ürünlerini yanınızda götürebilirsiniz. Bu ürünler okul hayatınız boyunca sizinle olacak.

Sabaha kadar ders çalışacağınız ve kahve içme ihtiyacı duyacağınız zamanlarda kupanız kurtarıcı olacaktır.

Ayrıca yurtta belirli saatlerde olan çay veya yemek saatlerinin dışında da kendinize özel kupa bardak sayesinde çay veya kahve tüketebilirsiniz.

ÜTÜ

Kırışık kıyafetlerle okula gitmemek için yanınıza mutlaka ütü alın. Yurtta her zaman kıyafetlerinizi ütüleme şansınız olmayabilir.

Kırışık kıyafetlerle dolaşmamak için, yanınızda götüreceğiniz ütü sayesinde bu sorunu çözebilirsiniz.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

Defter, kalem, silgi gibi okul gereçlerini yanınıza alabilirsiniz. Evde fazladan varsa yanınızda götürmek, gittiğiniz yerde ekstra para harcamanıza engel olacaktır.

Bu sayede kırtasiye ürünlerine vereceğiniz parayı, bir başka ihtiyacınız için kullabilirsiniz.

ASKI

Ütü yaptığınız kıyafetlerin kırışmaması ve dolabınızın düzenli olması, gideceğiniz şehire askı götürün.

Bu sayede kıyafetleriniz daha düzenli olur. Tek tek değil toplu olarak askı alın. Fazla para vermeden bu ihtiyacınızı çözmüş olursunuz.