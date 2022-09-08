2022-2023 yılı eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Okullarına yeniden kavuşmanın hayalini kuran öğrenciler, eğitime başlamada önce kitaplarına da kavuşmak istiyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim sezonu kısa bir süre sonra başlayacak. Tatil yapan ve dinlenen öğrenciler, okullarına kavuşacak.

Öğretmen ve öğrenciler okullarına kavuşmadan önce gerekli tüm hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Okulların temizlenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışan görevliler, bir yandan ise kitapların temin edilmesini sağlayacak.

Bu sene yardımcı kitapları da ücretsiz alacak olan öğrenciler, "İlkokul, ortaokul, lise ders kitapları ne zaman dağıtılacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İlkokul, ortaokul, lise ders kitapları ne zaman dağıtılacak 2022? İşte yanıtı...

İlkokul, ortaokul, lise ders kitapları ne zaman dağıtılacak 2022?

Ders kitapları, yüz yüze eğitimin başladığı tarihlerde öğrencilere verilmiş olacak.

Ders kitapları ve bu yıl başlayan uygulama ile yardımcı kitaplar da ücretsiz olarak verilecek. 12 Eylül’de okullara gidecek öğrenciler, ders kitaplarını okullardan temin edecek.

Cumhurbaşkanı açıklamıştı

Yardımcı kitapların ücretsiz verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paramızla kitap alamıyorduk. Kitap bulamıyorduk. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamıyorduk.

Ama şimdi kuşe kağıtta basılı kitapları ücretsiz olarak her eğitim öğretim yılının başında sıralarının üzerinde yavrularımızın önüne koyuyoruz. Bu yıl ders kitaplarının yanısıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz.

Dağıttığımız yardımcı kaynak tutarı 130 milyonu buluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi" dedi.