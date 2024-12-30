İlkokullarda karne dönemi sona eriyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sabancı Öğretmenevi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerle bir araya gelen Bakan Tekin, eğitimde 2024 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin ayrıca, 2025 yılında eğitimde atılacak olan yeni adımlardan da bahsetti.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkan konu başlıkları şu şekilde:

KARNE DÖNEMİ BİTİYOR

Bakan Tekin, "İlkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız." dedi.

ÖZEL OKULLARA DÜZENLEME

Özel okullarla ilgili konulara da değinen Tekin, şöyle devam etti:

Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı.



Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.

FENOMEN ÖĞRETMENLER

Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem.

YILBAŞI KUTLAMASI VE MEZUNİYET BALOSU

Ailelere maddi külfet getirecek işlere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız mevzuat değişiklikleri var. Biraz farklı lanse edildi. Mezuniyet balolarını da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Büyükşehirlerde belki problem olmuyor ama bazı illerde bir 5 yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. ‘Mezuniyet programları okulların salonlarında yapılsın, ailelere külfet olmasın’ dedik.

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI

Mülakatla ilgili aldığımız tedbirleri kamuoyuyla paylaşıp mevzuatımızı da buna göre yaptık. 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişti. Burada kastettiğim birinci olanın 20 bininci olması değil. 160’ıncı kişi, 180’inci olmuş. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyorlar.

BİLSEM’E YERLİ ZEKA TESTİ