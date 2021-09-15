İSMEK kayıt tarihleri 2021: İSMEK kursları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu?

İSMEK kayıt tarihleri 2021: İSMEK kursları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu?

İstanbul'un birçok bölgesinde hizmet veren İSMEK'in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler, kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki İSMEK kursları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) da yeni eğitim dönemi için geri sayım başladı.

İstanbul'un birçok bölgesinde farklı alanlarda açılan kurslarla vatandaşlara hizmet veren İSMEK kurslarının kayıt tarihleri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

İSMEK'in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler, arama motorlarından İSMEK kursları başvuru ve kayıt tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı.

Peki, İSMEK kursları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte İSMEK kayıt tarihleri ve kayıt olma adımları...

İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 yılında İSMEK kurslarının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Kurs tarihlerine ilişkin duyuru, resmi internet site üzerinden yapılacak.

Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor." ifadesine yer verilmişti. Dolayısıyla İSMEK eğitimleri için duyurunun önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM WEB SİTESİ ÜZERİNDEN EĞİTİMLERE KAYIT OLMA ADIMLARI

Uzaktan eğitim almak isteyen kursiyerler ise aşağıdaki adımlar üzerinden kayıt yaparak adımları tamamlayabilecek.

1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız uzem.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.

2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.

3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

8. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

KURSİYER İSMEK SİSTEMİ ÜZEİRNDEN EĞİTİMLERE KAYIT OLMA ADIMLARI

1. uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya kursiyer.ismek.istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.

2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız.

4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.

5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alananın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.

6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

9. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.