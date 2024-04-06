İzmir'de zeka oyunları öğrenen anneler, çocuklarına rakip oldu Tire ilçesinde, okulda açılan kursta birbirinden farklı zeka oyunları öğrenen anneler evde çocuklarıyla rekabete girdi.

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AA & Ensonhaber

İzmir'in Tire ilçesindeki Fatih Ortaokulunda açılan "mangala", "reversi", "koridor", "küre", "kulam", katamino" ve "küpler" gibi zeka oyunları kursu öğrencilerin ilgisini çekti.

Anneler de oyunlara katıldı

Zeka oyunlarına ilgi duyan öğrenciler, evde oynamak için uygun bir ortam bulamamanın sıkıntısını dile getirince okul müdür yardımcısı Didem Özü, aynı kursun anneler için de düzenlenmesi önerisini getirdi. Bu öneriyle başlayan 'Oyun Arkadaşım Annem' adlı sosyal sorumluluk projesi, matematik öğretmeni Nazlı Koç Ülke'nin de katkılarıyla ücretsiz olarak hayata geçirildi.

Çocuklarına rakip oldular

Anneler, çocuklarıyla birlikte zeka oyunlarını öğrenmeye başladılar ve şubat ayından bu yana katıldıkları kurslarla becerilerini geliştiriyorlar. Evde çocuklarıyla oyun oynamanın yanı sıra rekabet içinde olmanın keyfini çıkaran anneler, bu süreçte birbirleriyle de keyifli zaman geçiriyorlar.

Didem Özü, son yıllarda özellikle öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu akıl zeka oyunları kurslarına atıfta bulunarak, öğrencilerin evde bu oyunları oynayacak birini bulamamalarının sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti. Öğrencilerden gelen talep üzerine anneleri de bu sürece dahil etmek istediklerini belirten Özü, kursa olan ilginin arttığını ve tüm tarafların bu gelişmeden memnun olduğunu dile getirdi.

Anneler memnun

Annelerden Armağan Güvenç Özkantur ise Didem öğretmenin, çocuklarla akıl oyunları sayesinde daha etkili zaman geçirilebileceğini söylemesi üzerine kursa katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kendisinin de öğretmen olduğunu bildiren Özkantur, şunları kaydetti:

Gerçekten de çok iyi oldu, bu sayede akşamları çocuklarımızla evde güzel zaman geçiriyoruz. Teknoloji bağımlılığını en aza indirebilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hem çocuklarımızla hem de yeni tanıştığımız velilerle birlikte eğlenceli zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda okul öncesi bir eğitim öğretmeniyim. Burada öğretmenlerimizin öğrettiği oyunları kendi sınıfında uyguluyorum.

"Çocuklarımızla ekrandan uzak kalabiliyoruz"

Fatma Kavak da kursun çok verimli geçtiğini ifade etti.

Anneler ve çocuklar için farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Kavak, "En azından evde bir nebze de olsa çocuklarımızla ekranlardan uzak kalabiliyoruz. Bu sayede birlikte oyun oynayarak çocuğuma daha çok zaman ayırabiliyorum." diye konuştu.

Gamze Kuşdoğan ise akıl oyunları sayesinde evde çocuklarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

"Öğretmenlerimiz gönüllülük esasıyla projeyi başlattı"

Okul müdürü Ruşen Akkoyun da her alanda fark oluşturmayı amaçladıklarını, zeka oyunlarında da marka haline geldiklerini, her sene bu alanda kenti temsil eden öğrenciler çıkardıklarını belirtti.

Hazırladıkları projenin yaygınlaşmasını arzu ettiklerine dikkati çeken Akkoyun, şu ifadeleri kullandı: