Jandarma KADES'i tanıtmaya devam ediyor! Bu kez Malatya'da bilgi verildi...

Türkiye'nin dört bir yanında "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)" uygulaması tanıtılmaya devam ediliyor.
Kadına şiddet ile mücadele, tüm hızıyla sürüyor.
Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamayla ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
110 kişiye bilgi verildi
Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 75’i kadın 110 çalışana (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Programda 105 adet de el broşürü dağıtıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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