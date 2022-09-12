Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir 2022? Başvuru için TIKLA

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla 7500 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir 2022?

Jandarma Uzman Erbaş alımı ilanı Resmi Gazete'de duyuruldu. Buna göre 7500 uzman erbaş alımı yapılacak.

Bu duyurunun hemen akabinde ise başvuru yapmak isteyenler için şartlar belirlendi ve onlar da açıklandı.

Başvuru yapacak adayların şartları sağlaması ve ona göre başvuruda bulunması gerekiyor.

Aksi durumda başvuru şartlarına uymayan adayların, başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu nedenle başvuru şartlarını iyi analiz etmek ve süre bitmeden hazır olmak gerekiyor.

Adaylar bu şartlara ulaşmak için, "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir 2022?" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir 2022? İşte başvuru şartları 2022...

Başvurular başladım mı?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları bugün başladı ve 26 Eylül'e kadar sürecek.

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları 2022

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.



